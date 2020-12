Quanto pagheremo il vaccino anti Covid? Ecco tutti i prezzi: «Moderna e Pfizer i più costosi»

Quanto ci costerà il vaccino anti coronavirus? È una domanda che si pongono in tanti, anche se con ogni probabilità la vaccinazione alla popolazione sarà gratuita (ma se paga lo Stato, paghiamo comunque noi contribuenti). E a questa domanda ha risposto la sottosegretaria al Bilancio belga Eva de Bleeker, che su Twitter ha pubblicato per errore i prezzi, cancellando poi il suo tweet, il cui screenshot è stato ripreso dal giornale fiammingo Het Laatste Nieuws.

Secondo la tabella, il vaccino Oxford/AstraZeneca è il più economico (1,78 euro a dose). Per Curevac sono 10 euro a dose, per Sanofi/Gsk 7,56 euro a dose, per Johnson & Johnson 8,5 dollari a dose. I più costosi sono quelli di Pfizer e BioNTech (12 euro) e di Moderna (18 dollari). I prezzi, che secondo l'eurodeputato Peter Liese (Cdu Germania), sono «realistici»​, finora erano rimasti riservati, anche perché la Commissione sta ancora negoziando un contratto con Novavax.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 15:22

