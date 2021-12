Vaccino Covid, ieri boom di prime dosi: «57mila in un giorno». Oltre la metà sono bambini

Boom di prime dosi di vaccino Covid nella giornata di ieri: secondo quanto fa sapere la struttura commissariale diretta dal generale Francesco Figliuolo, le persone che si sono sottoposte a prima dose sono state, solo ieri, ben 57mila. «La campagna vaccinale nazionale accelera, facendo registrare, nella giornata di ieri oltre 619 mila somministrazioni, dopo le 583 mila di lunedì - si legge in una nota - In particolare, ieri sono state inoculate 57 mila prime dosi, 34 mila delle quali in favore di bambini di età fra i 5 e gli 11 anni, mentre i richiami hanno superato quota 520 mila».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Dicembre 2021, 11:33

