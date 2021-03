Vaccino Covid, in arrivo liste di attesa per non mandare sprecate le dosi di chi rinuncia: ecco come funzioneranno

Liste d'attesa per i vaccini per evitare lo spreco di dosi. Questa è una delle idee di Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid. Alle regioni verrà chiesto di fare delle liste di riserva utili per attingere qualora qualcuno dovesse rinunciare alla dose di vaccino che gli spetta all'ultimo minuto o non dovesse presentarsi all'appuntamento.

In questi casi, infatti, spesso le dosi vengono buttate e vanno sprecate quando magari molte altre persone potrebbero usufruirne. Con queste liste si pottrebbe essere contattati all'ultimo minuto e si potrebbe quindi ricevere la dose di vaccino. Di fatto verrebbe contattato un altro paziente che si trovava già in lista per la somministrazione nei giorni successivi e che quindi aveva diritto al vaccino nello stesso arco temporale, sulla base delle stesse priorità.

Sul caso delle dosi buttate Figliuolo già si era espresso: «Voglio approfondire la questione delle dosi buttate. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va vaccinato, questo bisogna fare». Una volta scongelato il siero e preparato non può essere conservato a lungo, infatti, perdendo la sua efficacia. Così è importante avere soggetti disponibili in poche ore a farsi somministrare la dose che altrimenti andrebbe sprecata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 23:15

