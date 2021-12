Vaccino ai bimbi fino ai 5 anni, c'è una data. Costa: «L'ok entro fine marzo»

Il vaccino anti Covid ai bambini fino ai 5 anni potrebbe arrivare in primavera, forse entro fine marzo. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto oggi a Uno Mattina su Rai1. «Confidiamo che già entro fine marzo prossimo possa arrivare anche il vaccino per i più piccoli. Attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza, che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia», ha detto il sottosegretario.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 10:35

