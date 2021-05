Vaccino covid sui bambini: c'è una data sulle prime dosi

Vaccino covid bimbi 6-11 anni, 'possibile entro Natale'. Conferme arrivano da AdnKronos. Ieri il colosso Usa Pfizer ha ricordato di avere iniziato insieme al suo partner tedesco BioNTech «nel marzo 2021 le inoculazioni» di Comirnaty «ai primi bambini sani in uno studio globale di fase 1/2/3, per valutarne ulteriormente la sicurezza, la tollerabilità e l'immunogenicità nei bimbi dai 6 mesi agli 11 anni». I risultati saranno disponibili «nella seconda metà del 2021». E «se la sicurezza e l'immunogenicità» del prodotto «saranno confermate, in attesa di accordo e approvazione da parte delle agenzie regolatorie, speriamo di ricevere l'autorizzazione per la vaccinazione dei più piccoli entro l'inizio del 2022», ha spiegato Pfizer.

Una scadenza ritenuta «possibile» anche per l'Europa, confermano le fonti, precisando però che «per i bambini sopra i 6 anni» i vaccini «potrebbero arrivare anche prima». Entro Natale 2021? «È possibile».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 18:24

