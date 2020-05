Vaccino, Burioni da Fazio a Che tempo che fa: «Ottimi risultati da un studio in Cina. Plasma? Dati preliminari importanti»

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Maggio 2020, 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Questa settimana abbiamo un, stiamo raccogliendo i frutti degli italiani e dobbiamo ringraziarli. Adesso dobbiamo stare attenti perché il virus non è sparito ed è tutto in mano nostra». Cosìospite questa sera da Che tempo che fa su Rai2.Il virologo ha poi mostrato i risultati di uno studio cinese di unpubblicato sulla prestigiosa rivista. «La prima sperimentazione sugli animali di un vaccino in Cina contro il coronavirus ha avuto ottimi risultati - dice- Questi ricercatori hanno preso il virus del Covid e hanno fatto ciò che è stato fatto contro la poliomelite, lo hanno disattivato e hanno ottenuto una protezione contro il virus».Poi sulla terapia del plasma iperimmune : «Il dato preliminare è un dato importante, poi servono i risultati definitivi per avere la conferma che la cura funzioni».