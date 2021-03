Vaccino, Toti: «Il 15% degli operatori sanitari in Liguria lo ha rifiutato. Non ho problemi a fare quello Astrazeneca»

«Intorno al 15% del personale sanitario in Liguria ha rifiutato il vaccino, non sono pochi, se si pensa che lavorano a contatto con pazienti fragili». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Radio Capital motiva la possibile introduzione di una legge regionale sull'obbligatorietà del vaccino anti covid per i sanitari. «O uno se fa certi ruoli è obbligato a vaccinarsi per proteggere gli altri che vengono in contatto con lui, oppure ci sia la possibilità di non utilizzarli in determinati ruoli senza che questo faccia scattare una discriminazione sul posto di lavoro», aggiunge.

Ancora Toti: «Credo che il vaccino sia un obbligo morale che debba essere introdotto legalmente. Non abbiamo un vaccino omologato per i ragazzi sotto i diciotto anni. Se in una classe scolastica ci fosse un insegnante no-vax, sarebbe un trattamento giusto che nella classe accanto ci fosse un insegnante vaccinato e nell'altra no?».

«Molto banalmente secondo la task force ligure, come qualsiasi altro tecnico del settore può spiegare, di fronte a un numero così ampio di vaccini, alcune reazioni purtroppo sono un numero statistico, è chiaro che le avremo». Purtroppo AstraZeneca è un vaccino che è stato veramente “venduto male” all' opinione pubblica. - commenta Toti - Se ogni volta che accade una reazione in una campagna di vaccinazione che riguarda milioni di persone, si arriva addirittura a indagare il medico e l'infermiere che l'hanno somministrato, credo che non ci aiutiamo. Mi sottoporrei tutta la vita a un vaccino AstraZeneca, non vedo l'ora - sottolinea -. Sto aspettando diligentemente, lo ha fatto il Presidente della Repubblica... non ho intenzione di saltare la coda in alcun modo, ma se questo dovesse servire, il mio braccio è a disposizione».

