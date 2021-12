Covid, vaccino per i bambini: boom di prenotazioni nelle prime ore

Tutto è pronto per la vaccinazione dei più piccoli ed è già boom di prenotazioni. Al via le richieste per immunizzare i bambini nella fascia di età dai 5 agli 11 anni. 19mila in due ore nel Lazio, quasi 8 mila (7.640) in poche ore in Emilia-Romagna, 3,5 mila in Campania, quasi 6 mila in Veneto (5.627). Ma la risposta è buona in tutte le Regioni. In controtendenza solo la Sicilia: solo 240 su una platea di 309 mila.

Ottima, dunque, la risposta che si è riscontrata. I genitori dei bimbi tra i 5 e gli 11 anni hanno aderito in buona percentuale alla campagna del generale Figliuolo. Lunedì 13 dicembre è stato il via ufficiale, anche se in tre regioni Lombardia, Piemonte e Toscana, le agende sono state aperte domenica 12 dicembre e in Lombardia si contano già più di 40 mila prenotazioni, non male se si considera che la platea dei bimbi lombardi vaccinabili si aggira sui 600 mila. In Piemonte in due giorni le adesioni sono state 12 mila. Fanalino di coda, per ora, è la Sicilia che conferma anche in questa fascia la sua generale riluttanza.

L'inizio delle somministrazioni, secondo il calendario ministeriale, è previsto il 16 dicembre. Il ministro Speranza ha dichiarato: «Gli under 12 saranno esenti dal Green pass. La seconda dose sarà inoculata dopo 21 giorni e su una platea complessiva di 3,6 milioni di bambini sarebbe considerato dal governo soddisfacente riuscire a vaccinarne il 50%».

