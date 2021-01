Vaccino AstraZeneca, via libera dell'Ema anche per gli over 55. Speranza: «Notizia incoraggiante»

Vaccino AstraZeneca, è arrivato il via libera dell'Ema. L'agenzia europea del farmaco ha approvato il vaccino anti coronavirus sviluppato dall'Università di Oxford e dall'azienda farmaceutica britannica, e senza limiti di età: l'unico paletto all'approvazione è che venga somministrato ai maggiori di 18 anni. Nei giorni scorsi si era paventata invece l'ipotesi che il vaccino fosse sconsigliato agli over 55 o agli over 65, particolare che aveva sollevato l'idea di cambiare le strategie delle campagne vaccinali sia in Italia che negli altri Paesi dell'Ue.

«Non sappiamo ancora se il vaccino AstraZeneca sia efficace di fronte alle varianti ed abbiamo chiesto all'azienda di fornire dati, come abbiamo fatto con le altre case farmaceutiche». Così la direttrice dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cooke, spiegando che il parere positivo al vaccino è stato all'unanimità e basato su un solido dibattito scientifico. Per l'Ema il vaccino di AstraZeneca può essere utilizzato anche per gli over 55 «anche se non ci sono ancora molti dati poiché la maggior parte dei partecipanti ai test avevano un'età compresa tra i 18 e i 55 anni», si legge nella nota dell'Ema.

Il ministro Speranza: «Notizia incoraggiante»

«L'agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino Astrazeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro ci dà più forza nella campagna di vaccinazione», ha commentato sui suoi profili social il ministro della Salute Roberto Speranza.

