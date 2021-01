Vaccino AstraZeneca, verso l'ok con limitazioni di età. Pubblicato il contratto con l'Ue

Il contratto dell'Unione europea con l'azienda farmaceutica AstraZeneca è stato pubblicato: ad annunciarlo è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha parlato all'emittente tedesca Deutschlandfunk. E non è l'unica novità sul vaccino sviluppato da AstraZeneca con l'università di Oxford: il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, ha detto che si aspetta un'approvazione del vaccino con delle limitazioni, come si vocifera già da giorni. Il vaccino potrebbe essere infatti raccomandato solo per chi ha meno di una certa età, il che potrebbe cambiare radicalmente i piani vaccinali di diversi Paesi europei, tra cui l'Italia.

Pubblicato il contratto con l'Ue

Intanto la Commissione Ue ha pubblicato il contratto. A seguito della rinnovata richiesta della Commissione europea del 27 gennaio, l'azienda farmaceutica AstraZeneca ha accettato di pubblicare il contratto redatto firmato tra le due parti il 27 agosto 2020. La Commissione accoglie con favore l'impegno dell'azienda verso una maggiore trasparenza, si legge in una nota. Il contratto pubblicato oggi contiene parti oscurate relative a informazioni riservate come i dettagli delle fatture. Il contratto AstraZeneca è il secondo ad essere pubblicato, dopo che CureVac ha accettato di pubblicare l'accordo di acquisto anticipato con la Commissione europea.

Von der Leyen: il contratto è chiarissimo

«Vogliamo pubblicare oggi» il contratto con AstraZeneca. «Stiamo discutendo con la società di quali parti devono essere oscurate», ha detto von der Leyen, che ha aggiunto che il contratto tra l'Ue e AstraZeneca «è chiarissimo, ci sono ordini vincolanti». Il contratto prevede «una quantità di consegna chiare per il quarto trimestre del 2020 e per il 2021», ha detto von der Leyen, sottolineando che nel documento «vengono menzionati anche due stabilimenti in Gran Bretagna destinati alla produzione del vaccino per l'Ue».

«Il modo in cui sono gestiti dipende da loro», ha aggiunto. Quanto alla clausola del «massimo sforzo possibile, non esiste» nel contratto con AstraZeneca. La cosiddetta clausola del 'best effort' era applicabile solo «fintanto che non era chiaro se» la casa farmaceutica «potesse sviluppare un vaccino. Quel tempo è ormai passato. Il vaccino c'è», ha sottolineato von der Leyen.

