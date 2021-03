Vaccino AstraZeneca sospeso, l'immunologa Viola: «Misura precauzionale utile a far chiarezza»

Sul tema della decisione dell'Agenzia italiana del Farmaco di sospendere il vaccino AstraZeneca in tutto il territorio italiano in via precuazionale e temporanea è intervenuta anche l'immunologa dell'Università di Padova, Antonella Viola.

«Non posso che condividere la posizione di Aifa. Bloccare le vaccinazioni con AstraZeneca è una misura precauzionale utile a far chiarezza e far sapere che per il Governo la sicurezza dei vaccini è essenziale», scrive su Twitter la professoressa il cui parere sembra essere in sintonia con le parole espresse dal virologo Fabrizio Pregliasco. «Aspettiamo analisi e dati, pronti a ricominciare appena non ci saranno più dubbi». Ha aggiunto Antonella Viola.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 17:52

