Il futuro del vaccino AstraZeneca anti Covid potrebbe essere deciso nelle prossime ore, dopo la sospensione delle somministrazioni in diversi Paesi europei tra cui l'Italia. L'Ema, l'agenzia europea per il farmaco, ha convocato una conferenza stampa per oggi alle 14, secondo quanto reso noto dalla Commissione europea che presterà la piattaforma internet per trasmetterla sul web.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 12:52

