Vaccino AstraZeneca efficace al 70%: «Al 90% col regime ottimale». Costerà 2,80 euro a dose

Il vaccino anti Covid sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford, in collaborazione con l'italianissima Irbm di Pomezia, risulta efficace al 70%, cioè impedisce lo sviluppo dei sintomi da coronavirus sul 70% delle persone, stando a quanto emerge dalla sperimentazione in corso su vasta scala. Lo riferisce la Bbc. La percentuale di efficacia sale però al 90% con il regime ottimale di somministrazione, che prevede l'inoculazione di mezza dose ed un richiamo con una dose completa dopo un mese. Si è evidenziata la massima tolleranza per gli anziani. Confermato il costo di 2,80 euro per dose completa.

AstraZeneca ha la capacità per poter rendere disponibili oltre 3 miliardi di dosi del proprio vaccino anti-Covid AZD1222 nel 2021, in attesa di approvazione. Il vaccino, sottolinea l'azienda, può essere conservato, trasportato e maneggiato a normali condizioni di refrigerazione (2-8 gradi Celsius) per almeno 6 mesi e somministrato all'interno di strutture sanitarie esistenti.

DUE TIPOLOGIE Due differenti tipologie di dosaggio, spiega AstraZeneca, hanno dimostrato efficacia, con un regime migliore rispetto all'altro. Nessuna ospedalizzazione o caso severo di Covid-19 è stato registrato tra i partecipanti alla sperimentazione del vaccino AZD1222. I dati sono relativi alla sperimentazione in corso in Gran Bretagna e Brasile e dimostrano che il vaccino è «altamente efficace nel prevenire Covid-19». In questa analisi sono stati considerati 131 casi di Covid-19.

Il regime con una dose di vaccino ha mostrato una efficacia pari al 90%: in questo caso il vaccino è stato somministrato con mezza dose, seguito da una dose piena almeno ad un mese di distanza. Il secondo regime seguito ha mostrato una efficacia pari al 62%: in questo caso sono state somministrate due dosi piene a distanza di un mese. L'analisi combinata dei due regimi ha dato una efficacia media del vaccino pari al 70%. Saranno effettuate ulteriori analisi per stabilire la durata della protezione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 10:46

