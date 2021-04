Vaccino, Ue: «A rischio il rinnovo del contratto con AstraZeneca»

Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati. Lo ha detto il commissario per il mercato interno Thierry Breton in un'intervista su BFMTV. «La mia priorità come gestore dei vaccini è che coloro con cui stipuliamo un contratto consegnino in tempo. Abbiamo ordinato 120 milioni di dosi per il primo trimestre e 180 milioni per il secondo. AstraZeneca ne ha consegnati prima 30 milioni e poi 70 milioni». «Niente è definitivo, continueremo a discutere», ha detto Breton, suggerendo che il contratto in scadenza potrebbe non essere rinnovato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Aprile 2021, 15:25

