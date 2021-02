Anziano ultraottantenne ha un malore mentre va a fare il vaccino, morto prima della puntura

Un anziano è stato colto da un improvviso malore mentre si accingeva ad entrare alla Mostra d' Oltremare per la somministrazione del vaccino anticovid, ed è morto poi in ospedale a Napoli.

L'anziano, un 84enne, è stato subito soccorso dai sanitari del posto di primo soccorso allestito all'interno della Mostra d' Oltremare. È stato poi allertato il 118 per il trasferimento al vicino ospedale «San Paolo» con con una unità rianimativa, ma il paziente è deceduto per arresto cardiocircolatorio poco dopo essere giunto in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Febbraio 2021, 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA