Vaccino anti-Covid, l'Oms spegne gli entusiasmi: «Non arriverà prima del 2022»

Pandemia finita già nei primi mesi del 2021? Non per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Oms mette infatti in guarda la popolazione mondiale sul vaccino contro il coronavirus, che potrebbe non arrivare a tutti prima del 2022. «Non è una formula magica che arriverà a gennaio e risolverà i problemi del mondo», ha detto la dottoressa Soumya Swaminathan, uno dei ricercatori leader dell'Agenzia dell'Onu.



«Ci vorrà molto tempo prima di raggiungere l'immunità di gregge, con il 60% o il 70% della popolazione immunizzata, e effettivamente interrompere la trasmissione. Bisognerà aspettare fino al 2022 senza dubbio e fino ad allora le popolazioni devono essere disciplinate», ha aggiunto. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 21:44

