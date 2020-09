Vaccino anti-Covid iniettato a sei persone a Verona. Una volontaria: «Preoccupata, ma fiducia nella scienza»

vaccino italiano anti-Covid: è iniziata oggi all'ospedale di Verona la sperimentazione con l'inoculazione sui primi sei volontari di diverse fasce di età, da uno studente 18enne a un medico 54enne. Le prime tre dosi vaccinali del Grad-Cov2 erano state inoculate su altri volontari mercoledì scorso a Roma allo Spallanzani.



Leggi anche > Coronavirus, sos psichiatri: «In Italia da marzo 71 suicidi legati alla pandemia»



La sperimentazione è condotta dal Centro di ricerche cliniche dell'Ospedale Borgo Roma di Verona, nell'ambito della collaborazione avviata dall'Università di Verona con lo Spallanzani. «Se tra sei mesi non avranno evidenziato controindicazioni ed avranno prodotto anticorpi contro il Coronavirus - ha commentato sulla stampa locale Stefano Milleri, direttore del Centro -. potremmo dire di essere sulla buona strada per il vaccino». Continua il percorso del: è iniziata oggi all'ospedale di Verona la sperimentazione con l'inoculazione sui primi sei volontari di diverse fasce di età, da uno studente 18enne a un medico 54enne. Le prime tre dosi vaccinali del Grad-Cov2 erano state inoculate su altri volontari mercoledì scorso a Roma allo Spallanzani.La sperimentazione è condotta dal Centro di ricerche cliniche dell'Ospedale Borgo Roma di Verona, nell'ambito della collaborazione avviata dall'Università di Verona con lo Spallanzani. «Se tra sei mesi non avranno evidenziato controindicazioni ed avranno prodotto anticorpi contro il Coronavirus - ha commentato sulla stampa locale Stefano Milleri, direttore del Centro -. potremmo dire di essere sulla buona strada per il vaccino».

VOLONTARIA: PREOCCUPATA, MA HO FIDUCIA NELLA SCIENZA Sulle possibili reazioni al candidato vaccino anti-Covid «sono un pò preoccupata è chiaro», ma «ho allo stesso tempo ho una grandissima fiducia nella scienza, i protocolli sono molto scrupolosi. Fisicamente sto bene e sono sana. I rischi che corro sono minimi rispetto alla speranza di avere un vaccino e di proteggere tutti». Sono le parole dell'architetto Stella Bellini, volontaria nella sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid allo studio all'Inmi Spallanzani di Roma e all'ospedale di Verona.



Ospite di Agorà su Raitre, Bellini, consigliere comunale a Cremona, ha aggiunto: «Questa decisione è scaturita dall'osservazione dei mesi drammatici che abbiamo vissuto come Paese e per quello che hanno passato alcune zone, tra cui anche la mia città Cremona. Mi sono proposta perché la mia comunità e tutti i cittadini non debbano più vivere una situazione così drammatica».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA