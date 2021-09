Vaccino anti Covid per i bambini tra sei mesi e 5 anni: Pfizer chiederà l'ok a novembre

Vaccino anti Covid ai bambini tra i sei mesi e i 5 anni, presto potrebbe arrivare la richiesta di autorizzazione da parte di Pfizer alle autorità statunitensi. La casa farmaceutica dovrebbe chiedere a novembre l'ok della Food and Drug Administration (Fda, l'agenzia per il farmaco Usa), ha annunciato il capo del settore finanziario della casa farmaceutica Franck D'Amelio parlando alla Morgan Stanley Global Healthcare Conference. D'Amelio ha detto che la richiesta sarà avanzata «poche settimane dopo aver presentato i dati per il vaccino sui bambini dai 5 agli 11 anni, assumendo che i dati siano positivi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 22:59

