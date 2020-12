Vaccino anti-Covid, aperte le iscrizioni per medici e infermieri: ecco come candidarsi

Da oggi ci si potrà candidare per far parte del piano vaccinale contro il coronavirus: ad annunciarlo è l'ufficio del Commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri. «Da oggi, 16 dicembre, medici, infermieri e assistenti sanitari che vogliono contribuire all'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2, potranno inviare la loro candidatura per via telematica», si legge.

«È attivo il portale per iscriversi all'elenco di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali, nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali». Per iscriversi e contribuire alla somministrazione del vaccino contro il virus Sars-CoV-2, basta andare sul sito dedicato (clicca qui per il link) e inviare la propria candidatura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 17:25

