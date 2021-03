Vaccino, l'Aifa: una sola dose senza richiamo a chi ha avuto il Covid sei mesi dopo essere guariti

Somministrazione in un'unica dose del vaccino, senza dunque alcun richiamo, da effettuarsi dopo sei mesi dalla guarigione da Covid-19. Sarebbe questa l'indicazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), secondo quanto apprende l'Ansa, per la vaccinazione dei soggetti che hanno già contratto Covid-19. Il parere dell'Aifa dovrebbe essere recepito in una nuova circolare da parte del ministero della Salute.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 19:58

