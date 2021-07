Vaccino, 20 milioni di italiani hanno completato il ciclo. Gelmini: «Ancora troppi over 60 senza protezione»

Lotta al Covid, 20 milioni di italiani hanno completato il ciclo vaccinale. Sono 53.203.327 i vaccini somministrati in Italia, con quasi 20 milioni di persone (19.826.856) - il 36,71% della popolazione over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale. E' quanto si legge nell'ultimo aggiornamento del Report vaccini. Le dosi distribuite finora sono state 58.924.814, con Pfizer che ha consegnato 41.013.301 vaccini. Un primo traguardo importante è stato tagliato ma quello definitivo è ancora lontano.

Lo sottolinea la ministra degli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini: «Sono ancora troppi gli over 60 senza protezione. E' fondamentale convincere i riottosi a vaccinarsi adesso, in modo da avere un autunno tranquillo: non possiamo permetterci di rivivere l'incubo dello scorso anno».

Sulla stessa linea il ministro della Salute Roberto Speranza: «Il nostro Paese attraversa una fase diversa, la campagna di vaccinazione prosegue in modo positivo» e questo dato «ha avuto una conseguenza molto forte. La situazione è cambiata positivamente». Lo ha detto, parlando dei dati di ricoveri e terapie intensive. «Va detto che non dobbiamo assolutamente considerare vinta questa sfida», ha aggiunto, precisando che serve «la massima attenzione anche alla luce di una presenza di nuove varianti che non ci fanno stare tranquilli. La partita è ancora tutta da giocare e l'epidemia non è chiusa».

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 13:24

