Vaccini in vacanza, la Gelmini dice no: «Non è possibile farli in tutta Italia»

I vaccini in vacanza fanno ormai discutere, e dal Governo arriva un secco no. A respingere l'ipotesi, di cui si parla ormai da giorni, è il ministro per le Autonomie Maria Stella Gelmini, che in un'intervista a Radio Anch'io su Radio 1 Rai ha bocciato l'idea delle somministrazioni del vaccino anti Covid nei luoghi di vacanza. «Non c'è la possibilità di fare i vaccini in vacanza in tutta Italia - ha detto - Il Governo chiede alla Regioni il rispetto del Piano vaccinale, ma se ci sono Regioni che, oltre a rispettare il Piano, riescono a fare i vaccini in vacanza ben venga. La cosa importante è non generare confusione».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA