Vaccini, Locatelli: «I green pass in scadenza saranno rinnovati in attesa della terza dose»

I green pass in scadenza potranno essere prolungati in attesa che si decida il da farsi sulla terza dose di vaccino anti Covid. Il coordinatore del Cts Franco Locatelli, intervistato da "Avvenire" ha spiegato quello potrebbe succedere nelle prossime settimane affrontano il tema scottante su green pass e terze dosi di vaccino.

Il problema nasce dal fatto che a breve, tutti i sanitari e gli anziani che si sono vaccinati a gennaio vedranno nel mese di settembre scadere il loro green pass. Locatelli ha parlato di un ragionevole spostamento delle date di scadenza precisando: «Abbiamo comunque ancora tempo per riflettere e valutare i dati sulla risposta anticorpale ai vaccini». Indubbiamente una terza dose sarà indispensabile però secondo il coordinatore del Cts, principalmente ai soggetti più deboli e immunodepressi.

«Come sistema sanitario dobbiamo attivarci prioritariamente su questa categoria. E i dati resi disponibili in queste ultime ore sul profilo di sicurezza e di efficacia della terza dose del vaccino Pfizer/BioNTech sono confortanti. Per altre categorie, i fragili per età anagrafica o patologia concomitante, è in atto una valutazione accurata delle evidenze disponibili rispetto alla durata della protezione conferita dalla vaccinazione e sulla scorta di questi dati si deciderà se e quando somministrare la terza dose».

