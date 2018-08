di Silvia Natella

Mamma no-vax minaccia il professor Burioni : «So dove vai al mare...»

In rete si trova di tutto, persino genitori che cercano per i loro figli luoghi esposti al contagio di. Bufala o meno, i nomi dati alle iniziative e i contenuti deicreati per questo scopo non lascerebbero dubbi. C'è chi parla di "morbillo party" e chi pubblica richieste come «Cerco rosolia, parotite, zona Reggio Emilia». Pagineche si inseriscono nell'ampio e delicato dibattito suiSi tratta di veri e propri appelli di mamme e papà che rifiutano categoricamente di vaccinare i loro bambini e mirano a farli ammalare per renderli immuni ai virus naturalmente. «Questo gruppo nasce in concomitanza delsull'obbligo dei vaccini. Qui ognuno può segnalare la malattia esantematica dei figli e informare gli altri membri del gruppo. Questo permette incontri al fine di immunizzare in modo naturale il proprio figlio a vita», si leggeva tra le informazioni del gruppo "segnalazione malattia esantematiche”, che è stato chiuso perché i suoi fondatori si sono accorti che favorire epidemie è un reato punibile con l'ergastolo.Non è l'unico caso: esistono gruppi che cercano di spiegare i possibili complotti dietro l'obbligo dei vaccini, mentre un semplice "Vaccini, basta" conta all'incirca 24mila iscritti. Inneggiando alla libertà e alla possibilità di scegliere si spera di essere sempre più svincolati da quella che idefiniscono la "dittatura di medici e giornalisti".