Vaccini, Figliuolo: «In arrivo 20 milioni di dosi, daremo la spallata. Per i 12-15enni ci affidiamo ai pediatri»

Il generale Francesco Figliuolo ha inaugurato questa mattina l'hub vaccinale nella sede di Confindustria a Roma, e ha parlato della campagna vaccinale che continua con l'accelerazione decisiva in queste settimane. In queste ore, ha detto il commissario all'emergenza Covid, «stiamo distribuendo 3,5 milioni di Pfizer che ci darà modo di partire a giugno», mese in cui «daremo la spallata» al virus con l'arrivo di oltre 20 milioni di dosi di vaccino.

«L'Aifa ieri ha dato il via libera al vaccino ai 12-15enni con Pfizer, sono 2,3 milioni di persone e ora dobbiamo affidarci molto al ruolo dei pediatri che possono intervenire: hanno già fatto gli accordi e ora le regioni li implementeranno», ha aggiunto Figliuolo ribadendo che dal 3 giugno si partirà con «la vaccinazione massiva delle classi produttive, compreso il settore turistico alberghiero».

«Oggi supereremo i 35 mln di somministrazioni con 23 milioni di prime dosi. Questo dà l'idea di quello che stiamo facendo assieme», ha detto il generale. «Come prime dosi siamo al 91 % di vaccinati over 80, all'83 % di over 70 e al 71% di over 60. Basta? No, dobbiamo continuare e non mollare la guardia, adesso anche con procedure proattive andando a cercare le persone da vaccinare». «Siamo a 2.658 punti vaccinali attivi in tutta Italia e circa 800 se ne aggiungeranno, di cui 212 di Confindustria. L'Italia ha già tutto basta avere la volontà», ha aggiunto in conferenza stampa.

