Vaccini anti-covid, le dosi arrivano in Italia: deciso il Vax day, tutte le nuove regole

Sono stati spedite oggi, secondo quanto si apprende, i primi lotti di vaccini anti Covid della Pfizer aggiornati alla sottovariante Omicron XBB.1.5, ed arriveranno in Italia domani, consegnati nelle sedi indicate dalle regioni. A partire dai giorni successivi, ma più probabilmente nei primi giorni di ottobre come previsto, partirà ufficialmente la campagna vaccinale. Il ministero della Salute a stretto giro dovrà emanare una nuova circolare con le indicazioni tecniche specifiche indirizzate ai soggetti vaccinatori.

Vax day

Previsto l'arrivo della seconda tranche più consistente di dosi di Pfizer per il 9 ottobre. Saranno i medici di famiglia, i centri vaccinali delle Asl e le farmacie a dispensare la vaccinazione. Contemporaneamente sono in corso gli arrivi dei vaccini anti influenzali e a partire dalla prossima settimana la doppia vaccinazione potrebbe essere operativa su tutto il territorio.

Riccardi: casi in aumento

«I dati sui nuovi contagi da Covid in regione sono in linea con l'andamento a cui stiamo assistendo nell'intero Paese, si tratta di un dato che rispetto a tempo fa ha ripreso a crescere ed è aumentato in modo significativo, ma presenta condizioni di impatto completamente diverse dal passato».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 14:55

