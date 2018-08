Le vacanze del commerciante cinese: "Chiuso per ferie dal 15 al 16 agosto"

Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

BRINDISI - Molti negozi chiudono per ferie, meritate e giuste per tutti. Ma c’è chi le ferie le conta sulle dita di una mano, anzi su due dita. Il gestore di un negozio di Brindisi, un cittadino cinese, chiuderà solo mercoledì e giovedì per regalarsi una vacanza breve ma intensa.E con regolarità (e rispetto) il commerciante ha apposto un cartello in cui comunica alla clientela il suo agognato relax, preoccupandosi pure di indicare le date in cui le saracinesche saranno abbassate: «Chiuso per ferie dal 15 agosto al 16 agosto» si legge nella comunicazione apposta all’ingresso dell’esercizio. Venerdì si riapre, senza neppure preoccuparsi del prossimo “ponte estivo”.