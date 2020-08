Vacanze al Covid, 18enne torna positiva dalla Croazia: «7 giorni senza mascherina». Boom di casi dai rientri

Coronavirus a Roma, positivi 8 ragazzi dopo vacanza a Malta

con queste paroledopo le vacanze in Croazia ha espresso il suo rammarico per essere tornata positiva dal suo viaggio di maturità. Sette giorni senza mascherina, ha detto la giovane: «La situazione sembrava tranquilla, nessuno la indossava, né gli animatori né il conducente del pullman che ci ha portato a Pag», ha detto al Corriere della Sera.«Ogni giorno c’erano delle attività organizzate in spiaggia, la sera si andava a ballare: era all’aperto, pensavamo non servisse la mascherina», ha aggiunto la 18enne. Nessuna preoccupazione, come se il virus non fosse mai esistito, e soprattutto nessuna intenzione di cambiare le proprie abitudini, a partire dalle vacanze: «Ho pensato la meritassimo, con tutto quello che abbiamo passato…», ammette.ma la maturità stravolta, la quarantena… Riconosco la troppa leggerezza. Da oggi in poi indosserò sempre la mascherina», afferma la giovane: peccato sia ormai troppo tardi, e chi ha avuto contatti con lei dovrà ora stare in isolamento. «Mi dispiace per la mia famiglia e i miei amici, mi sento in colpa - conclude - Sono tutti negativi ma devono stare 14 giorni in quarantena e non potranno fare le vacanze».Quello della giovane padovana non è però l’unico caso: come riporta Il Resto del Carlino, tre ragazze pesaresi sono state trovate positive anche loro dopo essere tornate da una vacanza in Croazia. Stessa sorte per quattro 19enni della provincia di Arezzo (tre di Montevarchi, uno di Terranuova) che come riporta La Nazione sono tornati positivi invece da una vacanza in Grecia.