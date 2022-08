Vacanze per 22 milioni di italiani Nove su dieci restano nel Belpaese

di Valeria Arnaldi

Vacanze sì ma con “misura”, a partire da quella dei chilometri - pochi - da percorrere per raggiungere la meta. A luglio ormai finito e all’approssimarsi dell’alta, anzi altissima, stagione delle partenze, il quadro è chiaro. Sono ventidue i milioni di italiani che si metteranno in viaggio in questi giorni e nei prossimi per fare le vacanze ad agosto. Un numero significativo, che, sommato alle partenze di luglio e a quelle previste a settembre, sale a ventisette milioni, come nel 2019. Si torna, dunque, ai livelli pre-pandemia. I soggiorni lunghi, in luoghi esotici, rimarranno, però, per la gran parte degli italiani, un sogno. Le vacanze si riducono per numero e durata. Cala il budget. È quanto emerge da un’indagine di Confcommercio con Swg. Le cause? Il picco di contagi Covid, l’inflazione, l’aumento dei costi per l’energia e la percezione di instabilità politica del Paese. Di fatto, l’incertezza del domani.

VINCE L’ITALIA. L’ottantotto per cento degli italiani in viaggio tra luglio e settembre non lascerà il Paese per le vacanze. Appena il dodici per cento opterà per l’estero, perlopiù, per l’Europa. Il trend si fa particolarmente evidente proprio ad agosto e settembre, con un aumento del ventotto per cento per vacanze di sette giorni o più.

TUTTI AL MARE. Il mare è la destinazione maggiormente desiderata. A sceglierla è il quarantaquattro per cento dei viaggiatori. Si sale al cinquantuno se si guarda solo alle vacanze principali di sette o più giorni. Segue, ben distanziata, la montagna con il quindici per cento delle preferenze. Città d’arte e borghi arrivano al ventuno per cento, sommando i rispettivi dati.

LA PUGLIA CONQUISTA. In Italia, il primo posto è per la Puglia. Poi, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. Tra le prime cinque destinazioni compare la Liguria. La Sardegna, invece, che un mese fa, era al quarto posto, scende al settimo. All’estero, si confermano Grecia, Spagna, Francia, Croazia.

SOGGIORNI PIÙ BREVI. Diminuiscono i viaggi di sette giorni o più, aumentano quelli medi, da tre a sei giorni. E, più ancora, quelli da due notti. Le ragioni sono da ricercare nel taglio di budget, da 541 euro previsti a giugno a circa 475, e, per i viaggi più lunghi, da 1252 a 1117 euro.

CACCIA ALL’AFFARE. Le prenotazioni, per ovvi motivi di calendario, aumentano, passando dal trentuno per cento di un mese fa al quarantuno. Il quindici per cento viaggia con mezzi propri. Oltre un terzo del campione va ancora a caccia di un’offerta irrinunciabile per mettersi a fare le valigie.

