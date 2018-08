L'estate dei furbetti, una casa su due affitata in maniera irregolare.

Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una casa su due di quelle che vengono affittate nelle località di vacanza, viene ceduta in maniera irregolare. A confermarlo le indigine della guardia di finanza. Infatti, anche quest'estate sotto la lente d'ingrandimento delle Fiamme Gialle sono finiti i proprietari di seconde e terze case per gli affitti nelle località di vacanza: degli 895 controlli complessivamente svolti, uno su due è risultato irregolare. 539 le violazioni rilevate. In Puglia, Toscana e Lazio i casi più numerosi.Da metà giugno ad oggi la Guardia di Finanza ha effettuatocontrolli nelle località di vacanza e nelle città d'arte, quasi 500 al giorno, il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso soprattutto nei settori più a rischio durante l'estate: l'abusivismo commerciale, l'evasione fiscale legata alle case vacanza, la contraffazione, il lavoro nero e il caporalato.Tra le situazioni al limite sono stati riscontrati i cosiddetti «ghost hotel» di Taormina (ME): Bed & Breakfast completamente sconosciuti al Fisco e appartamenti affittati «in nero». I soggetti che li gestivano hanno omesso di dichiarare redditi per oltre 130 mila euro.