Vacanze all'Italiana, dai campeggi alle case in affitto il vademecum per le nostre ferie

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 09:22

Stabilimenti balneari aperti, funivie in funzione, hotel e camping pronti a ripartire in tutta Italia.Ecco allora le nuove regole stabilite da Regioni e Governo per per garantire a tutti un'estate in sicurezza.Si privilegia l'ingresso per prenotazione mantenendo l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C. Gli ombrelloni saranno distanziati in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri; tra lettini e sdraio, invece, 1,5 metri.Per assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro e la disinfezione dei servizi sarà presente un addetto alla sorveglianza. Vietate attività ludico-sportive di gruppo. Sì a racchettoni, surf, windsurf, kitesurf nel rispetto del distanziamento.Alberghi e agriturismi dovranno predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione e, anche in questo caso, potrà essere rilevata la temperatura corporea. Nelle aree comuni bisognerà garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e gli ospiti dovranno sempre indossare la mascherina. Sarà possibile pranzare e cenare nei ristoranti delle strutture mentre la consumazione al banco è consentita solo mantenendo le distanze. Privilegiato l'utilizzo degli spazi esterni. Niente consumazione a buffet. Per i campeggi apertura dal 1° giugno. (anche se alcune regioni hanno già il via libera).Via libera in montagna a funivie, cabinovie, funicolari e seggiovie. Obbligo di mascherina a bordo, disinfezione sistematica dei mezzi e limitazione della capienza massima, distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker segnaposti.Per chi volesse rilassarsi all'ombra di pinete e giardini l'accesso è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. I minori potranno accedere alle aree gioco.riproduzione riservata ®