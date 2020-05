Vacanza gratis a medici e infermieri impegnati contro il coronavirus: l'offerta della Val di Sole

coronavirus

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosìesprime la sua gratitudine nei confronti di chi si è sottoposto a turni massacranti per prestare le cure alle persone che hanno contratto ilL'idea appartiene agli operatori turistici e gestori delle strutture ricettive e si concretizzerà una volta che l'incubo pandemia sarà passato e il personale sanitario potrà godersi il meritato riposo.«Tutti hanno fatto la loro parte. È il momento di ricompensarli. Dopo un periodo di fortissimo stress e di lontananza dalle famiglie, non appena l’emergenza sarà passata, potranno godersi il meritato riposo nei luoghi che più ispirano pace e relax: le montagne, scenari ideali per riscoprire il piacere della lentezza, che cura e rigenera corpo e spirito», spiegano dallaL'offerta del soggiorno è rivolta a medici, infermieri e tecnici, ma anche al personale ausiliario e agli addetti alle pulizie. Consistein uno degli hotel della Val di Sole trentina, fino ad esaurimento posti.nella quale si è lavorato per attestare il servizio svolto nei reparti Covid. Quale modo migliore per riposarsi se non quello di immergersi completamente nella natura e nel silenzio.