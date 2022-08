Vacanza gratis di due mesi in un hotel a Spoleto. Il "vacanziero" sparisce con le chiavi della stanza e non paga il conto

Due mesi di soggiorno gratis in un hotel a Spoleto, in Umbria. Non era una vacanza premio offerta da qualcuno e non aveva vinto nessuna lotteria, ma era semplicemente fuggito senza passare alla reception per saldare il conto. Il responsabile è un uomo, che dopo aver dormito per due mesi in una stanza d'albergo, ha fatto perdere le sue tracce portando con sè anche le chiavi della camera. I responsabili della struttura non hanno potuto fare altro che sporgere denuncia nei suoi confronti per insolvenza fraudolenta.

La ricerca del vacanziero

L'uomo avrebbo alloggiato in una struttura ricettiva dello spoletino, usufruendo di vitto ed alloggio per circa due mesi e mezzo, quindi da maggio ai primi giorni di agosto, quando il vacanziero è scomparso, omettendo di pagare il conto dell'albergo, una cifra di tutto rispetto, oltre 1.800 euro. Ma i responsabili della struttura non si sono persi d'animo e raccogliendo tutto gli elementi in loro possesso hanno sporto denuncia alla polizia, che è riuscita a rintracciare l'uomo nello stesso comune, a Spoleto, in un bar. L'uomo ha restituito la chiave della camera, ma non ha saldato il conto per il lungo soggiorno. Nei suoi confronti, quindi, è scattata la denuncia per il reato di insolvenza fraudolenta.

