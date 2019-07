Va a trovare l'ex moglie: sequestrati in villa, legati e rapinati da 4 banditi

Poco prima della mezzanotte di domenica 22 luglio, un uomo e l'ex moglie sono stati sequestrati, legati e malmenati dai banditi entrati in casa della donna. Il fatto è avvenuto in via del Municipio a Campodoro, in provincia di Padova.



L'ex marito e l'ex moglie erano in ottimi rapporti, l'uomo stava andando a trovare la donna, approfittando della porta aperta i quattro banditi sono entrati e li hanno aggrediti. Sono stati momenti concitati, l'uomo è stato anche colpito con un pugno. Alla fine i banditi hanno messo a soqquadro la villa, credendo di trovare un ricco bottino, ma sono fuggiti con un migliaio di euro in tasca, lasciando le due vittime legate. All'una e mezzo circa i due sono riusciti a liberarsi e a lanciare l'allarme ai carabinieri. Lunedì 22 Luglio 2019, 12:42

