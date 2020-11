Ex prete 50enne va in giro con l'abito talare: multato

Multato perché continuava ad indossare l'abito talare nonostante da quasi due anni fosse stato rimosso dalla Chiesa. È accaduto a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove gli agenti hanno contestato a un cinquantenne l'illecito amministrativo.

L'uomo era stato notato più volte nei mesi scorsi in giro per il paese con l'abito talare - una camicia azzurra e il collarino bianco - e anche sul suo profilo Facebook spiccavano foto che lo ritraevano in abito religioso.

Peccato però che il 15 dicembre 2018 fosse stato rimosso dalla Chiesa, con decreto di dimissione dallo stato clericale e con la relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali compreso il sacro celibato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Novembre 2020, 17:46

