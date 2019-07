Era andata al cimitero per una preghiera e per portare un fiore ai propri cari, è salita su una scala poi ha improvvisamente perso l'equilibrio ed è caduta. Un brutto volo questa mattina poco prima delle 10 per una signora di 80 anni con i soccorsi immediati dela Croce Verde di Ostra e l'intervento dell'eliambulanza che l'ha portata in condizioni abbastanza serie all'ospedale di Torrette di Ancona. Domenica 21 Luglio 2019, 11:45

