Va a buttare i rifiuti, cade nel compattatore e muore: Fabrizio aveva 58 anni

di Redazione Web

Tragedia all'ecocentro di Portoscuso, nel Sud della Sardegna. Fabrizio Cherchi, di 58 anni, stava buttando i rifiuti nel compattatore quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto all'interno del compattatore dei rifiuti mentre il macchinario entrava in funzione.

Rissa alle medie finisce in tragedia: i bulli vanno a cercare a casa un ragazzino e uccidono a calci e pugni il papà che lo ha difeso

Mamma uccide il figlio di 38 giorni con un'overdose di paracetamolo nel latte

Va a buttare i rifiuti e cade: morto Fabrizio Cherchi

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, ma il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. All'ecocentro comunale di Portoscuso sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri, per fare chiarezza sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Secondo quanto ricostruito finora, il 58enne è morto sul colpo.

Il cordoglio social

La notizia del decesso di Fabrizio Cherchi sta scuotendo un'intera comunità e sui social sono tante le persone che hanno deciso di ricordarlo sui social network. «Apprendiamo con profondo dolore della prematura e tragica scomparsa del caro amico Fabrizio - scrive l'amico Giorgio su Facebook -. Nel dramma al momento inspiegabile, perdiamo un amico e un concittadino attivo nel volontariato sociale, sempre pronto ad aiutare il prossimo. Sentite condoglianze alla moglie Lorena, al figlio Valentino e a tutta la famiglia. Ciao Fabrizio R.I.P».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA