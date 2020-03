Un numero verde per il servizio d'ascolto al Gioco d'Azzardo patologico

Uun numero verde 800 955 032, per il servizio d'ascolto al Gioco d'Azzardo patologico. Vista la crescente diffusione del fenomeno e delle criticità ad esso legate, la Regione Abruzzo, con il Piano Gap, ha previsto azioni di implementazione e consolidamento dell'offerta di prevenzione e cura sul territorio. Nello specifico, per poter continuare a dare informazione, ascolto e sostegno alle famiglie con problemi collegati al gioco d'azzardo ed evitare loro di uscire di casa, la Asl Lanciano, Vasto, Chieti ha potenziato il servizio di help line telefonica 800 955 032. Dal 12 marzo il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. Il servizio, attivato in collaborazione con la Cooperativa Sociale "La Rondine", garantisce inoltre il supporto per la resilienza psicologica in un momento di grande difficoltà per la popolazione. I servizi, gratuiti e anonimi, sono gestiti da un'equipe multidisciplinare per favorire un approccio integrato al problema. Consulenze psicologiche, economico-finanziarie e legali saranno a disposizione dell'utente. Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 21:38