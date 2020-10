Usura, allarme Cei: 6 milioni di famiglie italiane a rischio

Covid, le famiglie italiane sono a rischio usura. «Le stime aggiornate della Consulta Nazionale Antiusura parlano di circa 2 milioni di famiglie in sovra-indebitamento e altre 5 milioni appena “sopra-soglia”, cioè in equilibrio precario tra reddito disponibile e debiti “ordinari”. Di queste, circa 800mila persone o 350mila famiglie sono nell'area dell'usura. Con realismo, si può stimare che lo shock della pandemia abbia fatto lievitare complessivamente fino ad almeno 6 milioni il numero di famiglie in varia graduazione di sofferenza: da quelle pressate da uno stato d'insolvenza finanziaria o creditizia a quelle via via più esposte alla trappola dell'usura». Così il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo, nel suo messaggio al convegno promosso a Roma dalla Consulta Nazionale Antiusura.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Ottobre 2020, 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA