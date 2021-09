Il cadavere di una persona trovato sui monti a Ussita nella zona di Macerata. A dare l'allarme, oggi intorno alle 9, è stato un escursionista. Sul posto il Soccorso alpino e i vigili del fuoco (in azione anche l’elicottero dei pompieri di Pescara).

Il corpo, che si trova in un sacco a pelo, è in una zona impervia e le operazioni di recupero sono molto complesse. In corso anche le indagini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Settembre 2021, 15:51

