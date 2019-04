Accerchiano e rapinano un ragazzino, poi gli urinano addosso. L'aggressione choc finisce in tribunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno rapinato,, per poi deriderlo e addirittura. È accaduto in una sera del 5 ottobre del 2016 a Rovigo, protagonisti un gruppo di quattro ragazzi, uno italiano e tre di origini straniera, due dei quali all'epoca minorenni: lo racconta il quotidiano Il Gazzettino, che parla delle pesantissime accuse nei confronti dei quattro bulli, una ragazza e tre ragazzi.La vittima è un giovane affetto da una particolare e grave sindrome e da problemi cognitivi: l'aggressione avvenne in via Terranova, una strada stretta nel centro storico di, nei pressi dei giardini Zen, strada pedonale presso deserta. Ma a smascherare i bulli ci hanno pensato le, che hanno immortalato la rapina, la ragazza che faceva da palo e gli altri tre ad aggredire vigliaccamente il ragazzo, che si muoveva in sella a una bici.La vittima aveva sporto denuncia insieme alla mamma dopo averle raccontato l'accaduto: due giorni fa, racconta, si è tenuta l'udienza del processo che vede due maggiorenni (difesi dagli avvocati Franco Portesan e Carlo Crepaldi) imputati di rapina pluriaggravata, mentre per gli altri due procede il Tribunale dei minori. Tra i testimoni ascoltati anche la mamma, che ha raccontato di essersi accorta che era successo qualcosa che non andava dalla puzza di urina che proveniva dalla maglia che il figlio indossava quel giorno. La parte offesa è costituita parte civile con l'avvocato Cecilia Tessarin,