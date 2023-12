Uomo di 31 anni ucciso nel cortile di casa nel Casertano: il cadavere a terra in una pozza di sangue

di Redazione web

Cadavere con ferite da arma da taglio nel Casertano. Un uomo di 31 anni è stato trovato senza vita all'esterno di un'abitazione di San Felice a Cancello, nel Casertano. Sul posto, allertati dai familiari del 31enne, sono intervenuti i carabinieri di Maddaloni, con il pm di Santa Maria Capua Vetere.

Le indagini

Sono in corso le indagini per stabilire cosa è accaduto. L'uomo era a terra nel cortile dell'abitazione, situata in via Avellino, in una pozza di sangue. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA