Uomo trovato morto sul ciglio della Statale Sorrentina

CASTELLAMMARE DI STABIA - È morto nelle prime ore della giornata di San Silvestro ed è stato ritrovato sul ciglio della strada dalla madre che andava alla sua ricerca durante la notte. Un cittadino bulgaro di circa 30 anni è lo sconosciuto che alcuni passanti avevano notato riverso in strada sulla Strada statale 145 Sorrentina, nei pressi del faro. È stato anche allertato il 118 che però non ha potuto far niente per il giovane uomo.



Forse a stroncarlo sarebbe stato un malore, poiché la salma non presenta alcun segno di violenza, la Procura di Torre Annunziata ha disposto comunque l'autopsia per stabilire le cause della morte dello sventurato. La scoperta è avvenuta intorno alle ore 2 di questa mattina. Pare che l'uomo fosse dedito al consumo di alcol e c'è chi azzarda che sia morto di freddo, data l'ora del ritrovamento. Le indagini sono affidate alla polizia del commissariato locale.

Domenica 31 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:56