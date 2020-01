Uomo suicida a 36 anni a Firenze: si è gettato nel vuoto dal ponte Vespucci

Tragedia adove unsi è suicidato sotto il ponte Vespucci gettandosi da una spalletta del lungarno Soderini: l'uomo, un, da tempo era residente a Firenze e nel prossimo aprile avrebbe compiuto 36 anni.Dopo essersi gettato nel vuoto, la vittima ha sbattuto sul selciato della pista in cemento che corre in riva sinistra del fiume Arno ed è rimasto ferito in gravissime condizioni: il personale del 118 arrivato sul posto ha effettuato manovre di rianimazione e di stabilizzazione del ferito e poi lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi in ambulanza, dove però poco dopo è morto. Sulle cause del suicidio stanno indagando i carabinieri.