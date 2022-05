Va al lavoro, poi scompare nel nulla: 47enne ritrovato morto nella gola del Maè

LONGARONE - Uomo scomparso nel Bellunese. Va al lavoro e non torna a casa: da ieri sono scattate le ricerche di un uomo di 47 anni di Belluno, R.R. Purtroppo, lo scomparso è stato trovato senza vita nella gola del Maè, 150 metri circa a valle della passerella di Igne.

Uomo scomparso: le ultime notizie

Le ricerche erano scattate ieri, martedì 17 maggio, attorno alle 18: il 47enne era uscito da lavoro attorno alle 13 e non era più rientrato, la sua auto era stata ritrovata parcheggiata nei della passerella di Igne. Oggi la terribile scoperta: il cadavere è stato ritrovato nella gola del Maè. Al personale del Saf dei Vigili del fuoco, si è unita per il recupero una squadra forre del Soccorso alpino e speleologico Veneto. Ricomposta, la salma è stata imbarellata e spostata dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore con un verricello, per essere infine trasportata al campo sportivo di Igne e affidata al carro funebre. Oltre a Soccorso alpino e Vigili del fuoco, hanno preso parte alla ricerca anche i soccorritori del Sagf di Auronzo e Cortina.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 13:52

