Uomo muore all'improvviso, la compagna e la ex lo piangono. Ma in obitorio spunta la moglie segreta

di redazione web

A La Spezia un uomo è morto all'improvviso, lasciando una grossa sorpresa ai suoi cari. Durante la compilazione di alcuni documenti in obitorio, l'ex moglie e l'attuale compagna sono state raggiunte da una terza donna. Quella che si è presentata come attuale consorte del defunto e della quale le altre due donne non sapevano niente.

Leggi anche > Prendono la pensione, ma sono morti: «Migliaia di casi, ecco dove». La denuncia di Pinuccio a Striscia

La moglie segreta

La donna, il cui nome è spuntato al momento della firma per l'atto di sepoltura, era rimasta segreta fino al giorno della morte del marito. L'incredibile storia del «poligamo clandestino» è stata riportata da Il Secolo XIX. La morte dell'uomo, di cui non si conosce il nome, ha inevitabilmente unito nel cordoglio per la perdita, sia l'ex moglie che la sua compagna. Prima dei funerali, entrambe le donne si sono presentate in obitorio per la compilazione di alcuni documenti e per poter piangere il caro estinto. Nessuna delle due, ne tantomeno i familiari del defunto, avrebbero potuto immaginare cosa sarebbe accaduto di li a poco.

La scoperta choc

Durante la compilazione di alcune pratiche burocratiche, secondo quanto riportato, un impeigato del comune, al momento della firma per l'atto di sepoltura, si è avvicinato alle due donne informandole che l'unica firma valida sarebbe stata quella della moglie dell'uomo. E solo allora le due donne hanno fatto la scoperta scioccante. Nessuno dei loro nomi corrispondeva a quello sull'atto ufficiale dell'anagrafe.

La terza incomoda

Solo, quindi, con la morte dell'uomo si è venuto a scoprire l'esistenza di una terza donna. La sua attuale moglie si era sposata con l'uomo ben sette anni prima in gran segreto. Tutti, anche i familiari ignoravano l'esistenza di questo matrimonio, facendo scoppiare il caos. La legittima consorte, è stata rintracciata in un appartamento nel centro di La Spezia. La donna non era a conoscenza della morte del marito, e dopo essere esplosa in un pianto di dolore ha dovuto raggiungere anche l'obitorio in tutta fretta per firmare le ultime pratiche legate alla sepoltura. E proprio in quel momento ha dovuto fare la conoscenza dell'ex moglie e dell'attuale compagna, furiosa per una scoperta davvero inaspettata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 21:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA