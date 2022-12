Colpisce un uomo con uno schiaffo al volto e lo uccide: arrestato un ragazzo di 18 anni, incastrato da un video

di Redazione web

Ucciso con uno schiaffo molto violento. Un ragazzo di 18 anni avrebbe colpito al volto un uomo di 57 anni uccidendolo. Il 18enne, Domenico Roberto Sciuto, è stato arrestato dalla polizia di Catania con l'accusa di omicidio preterintenzionale, perché la vittima, cadendo a terra, avrebbe subito un trauma cranio-encefalico che si à rivelato letale. L'aggressione, risale allo scorso 30 luglio, ma dopo mesi di indagini gli inquirenti hanno emesso il provvedimento cautelare nei confronti del giovane aggressore.

Botte e minacce ai bambini della casa famiglia: arrestati marito e moglie. Bimba in lacrime: «Non ce la faccio più»

Motivi futili

Il tragico evento è accaduto in piazza Nettuno, sul lungomare Ognina di Catania, nei pressi di un'area attrezzata con giochi per bambini. Quando l'uomo è caduto, non riusciva a rialzarsi, così una famiglia ha fatto scattare l'allarme e la vittima, originiaria delle Mauritius, è stato soccorso e portato in ospedale dove è morto due giorni dopo. Secondo l'esame autoptico, il decesso è avvenuto a causa del trauma alla testa.

Ladri svaligiano l'appartamento mentre l'inquilina fa la doccia: «Non siamo più al sicuro»

Tragica fatalità

Le telecamere di sicurezza della zona hanno ripreso il gesto violento del 18enne, poi identificato ed arrestato; il motivo dello schiaffo sarebbe stato l'epilogo di una discussione animata tra i due. Nei filmati visionati dalla polizia si vede la vittima a terra e l'aggressore che gli versa un secchio d'acqua in faccia, poi tira su l'uomo per un braccio e lo mette a sedere su una panchina, poi se ne va via. Il 18enne è stato rinchiuso nel carcere catanese di piazza Lanza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA