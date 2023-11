Anziano trovato morto in casa, ipotesi omicidio: «Era legato e con un sacchetto in testa»

di Redazione web

Dramma a Firenze. Trovato un cadavere in un'abitazione. Secondo quanto appreso è stato un parente, un familiare, a avvisare la polizia dopo l'ora di pranzo. Tra le ipotesi sulle cause della morte c'è quella dell'omicidio. L’uomo, 72 anni, infatti, come rivela La Nazione, era legato e con un sacchetto in testa. L'appartamento si trova non lontano dal polo universitario di Novoli e dal Palazzo di Giustizia.

Le indagini

Accertamenti della polizia in corso. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze. Sul posto anche la squadra mobile. Ci sarebbero elementi, sempre secondo quanto si è appreso finora, che depongono per un caso di morte violenta. La zona è stata isolata.

