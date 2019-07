Il corpo senza vita di un uomo trovato pochi minuti dopo le 20 in un’auto a Polverigi, in provincia di Ancona. Ancora tutte da accertare le cause della tragedia, immediato l'intervento dei carabinieri che stanno ricostruendo la situazione e con loro anche il personale sanitario del 118, ma per l'uomo all’interno della macchina non c’era più nulla da fare.





Lunedì 8 Luglio 2019, 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA