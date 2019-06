Va a fare in bagno in mare, entra in acqua e muore

Martedì 25 Giugno 2019, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia intorno adi oggi nelle acque di Torre Chianca, marina di Lecce. Un uomo di 66 anni è annegato nel tratto di spiaggia libera che si trova tra due lidi.Non è ancora chiaro se si sia trattato di un malore. A tentare di trarlo in salvo riportandolo a riva è stato un ragazzo migrante che si è gettato in acqua una volta visto che l'uomo annaspava. Poi i bagnanti presenti hanno praticato un massaggio cardiaco per circa 30 minuti in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Purtroppo per il malcapitato bagnante non c'è stato nulla da fare ed è spirato sotto gli occhi dei presenti.I residenti hanno protestato per l'assenza di una postazione di pronto soccorso nella frequentata marina. Ad oggi infatti Torre Chianca è uno degli 8 punti di soccorso ancora scoperto.